Подальша грошова допомога для ВПО в Одеській області буде призупинена до моменту проходження перевірки.

Переселенці можуть залишитись без грошової допомоги для ВПО в Одеській області, тому до 1 листопада 2025 року вони мають пройти фізичну ідентифікацію, пише Politeka.net.

Стало відомо, кому з українців доведеться пройти цю процедуру.

Окремі категорії внутрішньо переміщених осіб мають обов’язково пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб надалі отримувати державну грошову допомогу для ВПО в Одеській області.

Йдеться про громадян, які користувалися цією підтримкою у період з лютого 2022 року по червень 2025 року. Для підтвердження свого статусу та збереження права на виплати необхідно пройти ідентифікацію до 1 листопада 2025 року.

Як повідомляють у профільних відомствах, фізична ідентифікація є важливою умовою для продовження надання державної підтримки. У разі, якщо людина не з’явиться на процедуру або не підтвердить свою особу у визначений термін, усі подальші виплати будуть призупинені до моменту проходження перевірки.

Процедура фізичної ідентифікації стосується кількох основних категорій отримувачів державної підтримки. Серед них:

малозабезпечені сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують щомісячну грошову допомогу для ВПО в Одеській області від держави;

родини, що виховують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи з інвалідністю, зокрема ті, хто має інвалідність з дитинства, а також діти з інвалідністю;

громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії;

опікуни, прийомні батьки та вихователі дитячих будинків сімейного типу, котрі отримують грошову винагороду за здійснення догляду;

особи, які доглядають за тяжкохворими, людьми похилого віку або непрацездатними членами родини;

сім’ї, у складі яких є діти, що страждають на тяжкі хронічні або рідкісні захворювання.

Фізична ідентифікація передбачає підтвердження особи та перевірку факту проживання на підконтрольній уряду території. Це допомагає державі підтримувати точність даних про отримувачів соціальної допомоги, запобігати подвійним нарахуванням і забезпечувати справедливий розподіл коштів.

Джерело: На пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли обіцяють подати тепло.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де зарплата може становити від 50 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де можна щомісяця заробляти від 31 тисячі гривень.