Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вже вплинуло на декілька громад, повідомляє Politeka.

Зокрема, у Лозівській міськраді уточнили, що нові тарифи стосуються насамперед бюджетних установ та інших споживачів: тепер один кубометр води коштує 60,70 грн. Для звичайних мешканців ціна залишилася попередньою. Таке рішення пов’язане зі зростанням закупної вартості води від КП «Харківводоканал».

Керівник КП «Лозоваводосервіс» Олександр Марченко зазначив, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало необхідним через нову ціну від «Харківводоканалу» — 17,66 грн за кубометр. Через це підприємство щомісяця зазнає додаткових витрат близько 800 000 грн, і для уникнення збитків довелося скоригувати вартість.

Водночас абонплата та ціна водовідведення для населення залишилися без змін. Міська рада підтвердила, що різницю у вартості покриватимуть з бюджету громади. Схожа ситуація спостерігається і на КП «Тепловодосервіс»: тарифи для жителів не змінюються, а підприємство звертатиметься за компенсацією до місцевого бюджету.

Підвищення цін на комунальні послуги не оминули й Височанську громаду. Тут із квітня запроваджено нові розцінки: кубометр води коштує 52 грн, водовідведення — 38,56 грн. У громаді пояснили, що зміни пов’язані зі зростанням вартості електроенергії, підвищенням оплати праці та значним зношенням водопровідних мереж.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося різних категорій споживачів, при цьому для населення вартість води поки що залишається незмінною, а додаткові витрати підприємства покриваються бюджетними коштами, забезпечуючи стабільне постачання послуг.

