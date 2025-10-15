Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области уже отразилось на нескольких общинах, сообщает Politeka.

В частности, в Лозовском горсовете уточнили, что новые тарифы касаются, прежде всего, бюджетных учреждений и других потребителей: теперь один кубометр воды стоит 60,70 грн. Для обычных жильцов цена осталась прежней. Такое решение связано с ростом закупочной стоимости воды от КП «Харьковводоканал».

Руководитель КП «Лозоваводосервис» Александр Марченко отметил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало необходимым из-за новой цены от «Харьковводоканала» – 17,66 грн за кубометр. Из-за этого предприятие ежемесячно несет дополнительные расходы около 800 000 грн, и во избежание убытков пришлось скорректировать стоимость.

В то же время, абонплата и цена водоотвода для населения остались без изменений. Городской совет подтвердил, что разницу в стоимости будут покрывать из бюджета общины. Похожая ситуация наблюдается и на КП «Тепловодосервис»: тарифы для жителей не меняются, а предприятие будет обращаться за компенсацией в местный бюджет.

Повышение цен на коммунальные услуги не обошли и Высочанскую общину. Здесь с апреля введены новые расценки: кубометр воды стоит 52 грн., водоотвод — 38,56 грн. В обществе объяснили, что изменения связаны с ростом стоимости электроэнергии, повышением оплаты труда и значительным износом водопроводных сетей.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось разных категорий потребителей, при этом для населения стоимость воды пока остается неизменной, а дополнительные расходы предприятия покрываются бюджетными средствами, обеспечивая стабильную поставку услуг.

