Жителям ряда населенных пунктов следует обратить внимание на график отключения газа с 16 по 20 октября в Ровенской области.

График отключения газа с 16 по 20 октября в Ровенской области будет введен через плановые ремонтные работы, сообщает Politeka.

Специалисты местного филиала "Газсети" предупреждают о перебоях в работе системы распределения голубого топлива и призывают учесть это при планировании бытовых дел.

16:10 график отключения газа с 16 по 20 октября в Ровенской области предусматривает работы в селе Лисополь . С 08:00 будет временно прекращено газоснабжение в семь домов на улице Вишневая.

На следующий день, 17.10, ремонтные работы продолжатся, и голубого топлива не будет в 8 домах на улицах Хотинка, Хотинская и Хуторская того же населенного пункта. Возобновление подачи состоится после завершения работ и обеспечения доступа к газовому оборудованию в домах.

Кроме этого, с 8:00 16:10 в Дубне специалисты Дубенского участка местного филиала "Газсети" будут проводить ремонт газопровода высокого давления. В настоящее время временно прекратят поставки голубого топлива до 55 потребителей на Мирогощанской, 67.

20:10 с 08:00 в Костополе временно будет приостановлено газоснабжение до 32 квартир на Фабричной, 2. В этот же день в Дубно запланированы ограничения у 192 потребителей на Мирогощанской, 3.

Все ремонтные работы производятся для поддержания безопасного и надежного функционирования газовых сетей. Энергетики советуют потребителям заранее подготовиться к графику отключения газа с 16 по 20 октября в Ровенской области. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в обиходе.

