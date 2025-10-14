Повышение тарифов на воду в Волынской области официально объявило коммунальное предприятие «Нововолынскводоканал» НМР, сообщает Politeka.

Сведения об этом обнародованы на сайте организации. Еще 19 августа 2025 г. предприятие направило заявление и расчеты для пересмотра действующих цен в соответствии с пунктом 8 «Порядка формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод». Процедура проведена на основании приказа Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ №130 от 5 июня 2018 года, чтобы уведомить потребителей об экономических причинах изменения тарифов.

На сегодняшний день действуют расценки, утвержденные решением исполкома №672 от 28 декабря 2023 года, которые продлены документом №2 от 2 января 2025 года. Стоимость централизованного водоснабжения составляет 33,97 грн за кубический метр по НДС, а водоотвод – 28,99 с НДС. Основными факторами пересмотра стали повышение прожиточного минимума до 3028 грн и рост минимальной зарплаты, что увеличило затраты на оплату труда на 25,3%.

Дополнительно повлияло подорожание электроэнергии на 38,7% - с 5,87053 до 8,14231 грн за кВт·ч без НДС. Курс доллара США поднялся с 36,5686 до 41,3401, а экологический налог вырос на 11,1%. Ресурсные платежи увеличились на 22%, в то время как потребление воды сократилось на 4,6%, а отвод стоков – на 10,5%.

В результате предприятие планирует установить новую общую стоимость - 79,48 грн за кубический метр, что на 16,52 (26,2%) больше. В частности, водоснабжение обойдется в 40,22 (+6,25), а водоотвод — 39,26 (+10,27).

Следовательно, повышение тарифов на воду в Волынской области объясняется экономическими факторами и потребностью в обеспечении стабильной работы предприятия и реализации проекта «Развитие городской инфраструктуры-2».

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право