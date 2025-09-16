Місцевим мешканцям показали графік відключення газу з 17 до 19 вересня у Волинській області, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення газу з 17 до 19 вересня у Волинській області передбачає тимчасове припинення газопостачання для частини споживачів у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії «Газмережі», графік відключення газу з 17 до 19 вересня у Волинській області зачепить Ковель та декілька сіл району через планові ремонтні роботи.

Так, з 10:00 17.09 до 15:00 18.09 у Ковелі будуть обмеження в постачанні. Блакитне паливо буде відсутнє для 102 споживачів на вулиці Грушевського 73, 81 г, 83, 85, 94 а, 94 в, 94 г, 96, 96 а, 96 б, 96 в, 98 б, 104, 106, 106 б, 110, Луцька, Лісова, пров. Грушевського 1, 3, 5.

Власникам помешкань радять перекрити крани перед газовими приладами і забезпечити доступ до газоспоживаючого обладнання для прискорення відновлення подачі.

Далі графік відключення газу з 17 до 19 вересня у Волинській області охоплює села Ковельського району: Гірники, Броди, Конище та Комарове. Там роботи триватимуть з 8:00 18.09 до 17:00 19.09.

Відновлення газопостачання відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт, але тільки якщо буде доступ до газових приладів та обладнання в кожному будинку.

У місцевій філії «Газмережі» нагадують, що для безпечного користування блакитним паливом під час ремонту необхідно дотримуватися правил експлуатації та перевірити, щоб усі газові прилади відповідали проєкту газифікації.

Рекомендується переконатися в наявності актів первинної та періодичної перевірки димових та вентиляційних каналів. Усі виявлені технічні порушення потрібно усунути, щоб не створювати додаткових ризиків для життя та майна.

