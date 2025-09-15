Графік відключення світла з 16 по 17 вересня в Запорізькій області було запроваджено через масштабні ремонти, варто пыдготуватись до обмежень.

Графік відключення світла з 16 по 17 вересня в Запорізькій області через заплановані масштабні ремонтні роботи у частині населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Запоріжжяобленерго.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 16 по 17 вересня в Запорізькій області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні обмеження введуть 16 вересня 2025 року. Час: з 09:00 до 17:00. Знеструмлять село Августинівка на вулицях:

Вишнева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50.

Дніпровська 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 74, 76, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 2, 4а, 6, 6а, 8а, 8, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

Миру 12, 14, 16, 16а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80 13, 15, 21, 23, 27, 31, 41, 43, 45, 47, 53, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75.

Молодіжна 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24.

Також світла не буде у Івангороді за адресами Центральна 39, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 33, 39.

Крім цього вимкнення стануться у Лемешинське вул. Шевченка 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 35 12, 14, 16, 22, 24, 32, 39, 53 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 8, 10, а також у Новоселище вул. Степна 22, 26, 30, 36, 38, 42, 52 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15а, 23, 25, 27, 29, 35a, 39, 41, 49 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Повністю електропостачання не буде у населених пунктах: Мар’ївка, Новосергіївка, Уділенське та Смоляне.

У середу 17 числа, станеться ремонт електрообладнання у населеному пункті Лежине на вулиці: Вишнева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 9, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 0, 52, 54, 6, 58, 60, 62, 64.

Також електропостачання відключать з 9 до 17 години у населеному пункті Малишівка за адресами: Розумівка вул. Миру 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 38а, 40, 42, 46, 48, 50, 52,1а. Привітна 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19а, 19, 21, 25, 27, 2б, 2a, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14а, 14, 16, 18, 20.

А також обмежать електропостачання в населеному пункті Долинське

вул. Центральна 68, 70, 70/1, 72, 74, 74a, 76, 78, 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108.

