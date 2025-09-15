График отключения света с 16 по 17 сентября в Запорожской области был введен из-за масштабных ремонтов, следует подготовиться к ограничениям.

График отключения света с 16 по 17 сентября в Запорожской области из-за запланированных масштабных ремонтных работ в части населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в Запорожьеоблэнерго.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 16 по 17 сентября в Запорожской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании ограничения будут введены 16 сентября 2025 года. Время: с 09:00 до 17:00. Обесточат село Августиновка на улицах:

Вишнева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50.

Днипровська 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 74, 76, 30, 32, 4 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 2, 4а, 6, 6а, 8а, 8, 10, 1а, 4 16, 18, 22, 24, 26, 28, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

Мира 12, 14, 16, 16а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80 13, 12 41, 43, 45, 47, 53, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75.

Молодежная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24.

Также света не будет в Ивангороде по адресам Центральная 39, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40 3, 6, 9, 11, 13, 15, 13, 3.

Кроме этого отключения произойдут в Лемешинське ул. Шевченко 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 35 12, 14, 16, 22, 24, 32, 39, 53 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 8, 10, ул. Степова 22, 26, 30, 36, 38, 42, 52 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15а, 23, 25, 27, 29, 35a, 39, 41, 49 2, 4, 4 16, 18, 20.

Полностью электроснабжение не будет в населенных пунктах: Марьевка, Новосергеевка, Удиленское и Смоляное.

В среду 17 числа, произойдет ремонт электрооборудования в населенном пункте Лежине на улице: Вишнева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 3 43, 45, 47, 49, 51, 53, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 40, 40 52, 54, 6, 58, 60, 62, 64.

Также электроснабжение отключат с 9 до 17 часов в населенном пункте Малышивка по адресу: Розумивка ул. Мира 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 38а, 40, 42, 46, 48, 50, 52,1а. Прывитна 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19а, 19, 21, 25, 27, 2б, 2a, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14а, 14.

А также ограничат электроснабжение в населенном пункте Долынське

ул. Центральная 68, 70, 70/1, 72, 74, 74a, 76, 78, 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108.

