Местным жителям показали график отключения газа с 17 по 19 сентября в Волынской области, поэтому рассказываем детали.

График отключения газа с 17 по 19 сентября в Волынской области предусматривает временное прекращение газоснабжения для части потребителей в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала «Газсети», график отключения газа с 17 по 19 сентября в Волынской области заденет Ковель и несколько сел района из-за плановых ремонтных работ.

Так, с 10:00 17:09 до 15:00 18:09 в Ковеле будут ограничения в поставках. Голубое топливо будет отсутствовать для 102 потребителей на улице Грушевского 73, 81 г, 83, 85, 94 а, 94 в, 94 г, 96, 96 а, 96 б, 96 в, 98 б, 104, 106, 106 б, о, Грушевского 1, 3, 5.

Владельцам домов советуют перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к газопотребляющему оборудованию для ускорения возобновления подачи.

Далее график отключения газа с 17 по 19 сентября в Волынской области охватывает села Ковельского района: Горняки, Броды, Конище и Комарово. Там работы продлятся с 8:00 18.09 до 17:00 19.09.

Возобновление газоснабжения произойдет сразу после завершения ремонтных работ, но только если будет доступ к газовым приборам и оборудованию в каждом доме.

В местном филиале «Газсети» напоминают, что для безопасного использования голубого топлива при ремонте необходимо соблюдать правила эксплуатации и проверить, чтобы все газовые приборы соответствовали проекту газификации.

Рекомендуется убедиться в наличии актов первичной и периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов. Все выявленные технические нарушения следует устранить, чтобы не создавать дополнительных рисков для жизни и имущества.

