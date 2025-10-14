Новый график движения транспорта в Чернигове вводится в городе уже с 14 октября, однако он будет действовать не на всех маршрутах, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении Управления транспорта, транспортной инфраструктуры и связи.

Новый график движения транспорта в Чернигове связан с проведением масштабных ремонтных работ на улице Самоквасова. С целью обеспечения стабильного сообщения между районами города городские власти объявили о корректировке схем проезда троллейбусных и автобусных маршрутов.

Рейс №1 (троллейбусный)

Во время проведения ремонтных работ троллейбусы маршрута № 1 меняют свою конечную остановку. Вместо привычной остановки «Микрорайон Шерстянка» троллейбусы будут временно следовать только в «Городские электросети». Таким образом, отрезок пути от "Городских электросетей" до "Микрорайона Шерстянка" временно не будет обслуживаться.

Рейс №26 (автобусный)

Автобусы этого маршрута, которые едут в направлении конечной остановки «Микрорайон Астра», теперь после «Завод металлоконструкций» будут курсировать по ул. Народного Руха, а дальше по своей постоянной схеме. В обратном направлении — от «Микрорайона Астра» — автобусы будут следовать тем же путем: от «Городские электросети» по ул. Народного Руха, далее выходя на привычный проезд по ул. Степана Бандеры.

Рейс №27 (автобусный)

Для автобусов маршрута №27 также введены временные изменения. Отправляясь от окончательной остановки «Городская больница № 2», после прохождения «Городские электросети», к новой конечной «Улица Народного Руха». В обратном направлении маршрут будет проходить по той же схеме.

Временно не будут обслуживаться следующие остановки:

«Микрорайон Шерстянка»

«Улица Д. Самоквасова»

«Детский сад №5»

«Улица Текстильщиков»

«Больница №4»

Пассажиров просят заблаговременно планировать поездки и учитывать новый график движения транспорта в Чернигове. Коммунальные службы прилагают все усилия, чтобы ремонтные работы на улице Самоквасова были выполнены в максимально сжатые сроки, после чего проезд транспорта будет восстановлен в полном объеме.

