Дефицит продуктов в Одесской области создает ощутимые вызовы потребителям и бизнесу, сообщает Politeka.

Наиболее серьезно ситуация проявляется в сегменте хлебобулочных изделий, где динамика удорожания заметно выше, чем в других продовольственных направлениях.

Жители уже подмечают постепенное повышение стоимости. Эксперты прогнозируют, что батон из пшеничной муки может стоить 55 гривен, что означает почти на четверть больше по сравнению с нынешним уровнем. Основным фактором роста определяют удорожание горючего, поскольку транспортировка зерна и дистрибуция готовой продукции зависят от затрат на перевозку.

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс подчеркнул, что в Украине хватает сырья и производственных ресурсов для обеспечения населения. Однако именно логистика оказывает существенное влияние на конечную розничную цену в торговых сетях.

Дополнительные трудности формируются из-за повреждений предприятий и транспортной инфраструктуры в результате обстрелов. Это создает риски поставки в регион и усиливает финансовое давление на покупателей.

В начале августа 2025 года в магазинах фиксировали следующие расценки: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – в диапазоне 42,99–44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90 грн. Прогнозируемое повышение до 55 гривен станет серьезным вызовом семейным бюджетам.

Специалисты рекомендуют заранее планировать покупки и пользоваться специальными предложениями торговых сетей, чтобы снизить негативное влияние. Очевидно, что дефицит продуктов в Одесской области уже оказывает непосредственное влияние на рынок, заставляя потребителей искать более доступные варианты.

