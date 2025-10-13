Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области заставляет жителей региона более тщательно планировать свои расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось жителей одного города, сообщает Politeka.

Рассказываем, где произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области.

Прежде всего, в августе этого года рост стоимости ЖКУ произошел в Казатине. Здесь обновили плату за вывоз твердых бытовых отходов. Последний раз стоимость поднимали два года назад, тогда она составляла 25 гривен 60 копеек.

Новое решение исполкома Казатинского городского совета было принято 31 июля. Согласно документу №237, средневзвешенная цена на управление бытовыми отходами для жильцов многоэтажных домов теперь составляет 37 гривен 62 копейки в месяц с одного человека.

Для жителей частного сектора эта сумма несколько отличается и составляет 35.10 грн. Начальник управления ЖКХ сообщил, что в июле проводился конкурс на определение исполнителя. Победителем стало КП «Чистый город», принимавшее участие с указанными расценками.

После утверждения на исполкоме новые расценки начали действовать с 1 августа. Поэтому сейчас жителям приходится платить за вывоз мусора на 10–12 грн больше. Это на 46% больше.

Причиной перемен стала экономическая необоснованность предыдущих расценок. За это время выросли расходы на материалы, оплату труда, а также выросла минимальная заработная плата и прожиточный минимум.

Поэтому повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объясняют в этом случае необходимостью сохранить стабильную работу предприятия и не допустить сбоев в системе вывоза отходов.

Не обошли изменения и Калиновку. С июля здесь также ввели новые цены на водоснабжение и водоотвод. Решение было принято во время сессии городского совета 18 июня.

Для населения стоимость выросла до 67.20 копеек за кубометр, что почти на 40% больше, чем раньше. Для бюджетных учреждений установлена ​​еще более высокая сумма - более 160.

