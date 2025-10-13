Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області змушує жителів регіону ретельніше планувати свої витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося мешканців не одного міста.

Розповідаємо, де відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області.

Перш за все, у серпні цього року ріст вартості ЖКП відбувся в Козятині. Тут оновили плату за вивезення твердих побутових відходів. Востаннє вартість піднімали два роки тому, тоді вона становила 25 гривень 60 копійок.

Нове рішення виконкому Козятинської міської ради ухвалили 31 липня. Згідно з документом №237, середньозважена ціна на управління побутовими відходами для мешканців багатоповерхових будинків тепер становить 37 гривень 62 копійки на місяць з однієї особи.

Для жителів приватного сектору ця сума трохи відрізняється і становить 35.10 грн. Начальник управління ЖКГ повідомив, що у липні проводився конкурс на визначення виконавця. Переможцем стало КП «Чисте місто», яке брало участь із зазначеними розцінками.

Після затвердження на виконкомі, нові розцінки почали діяти з 1 серпня. Тому зараз мешканцям доводиться платити за вивіз сміття на 10–12 грн більше. Це на 46% більше.

Причиною змін стала економічна необґрунтованість попередніх розцінок. За цей час зросли витрати на матеріали, оплату праці, а також виросла мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум.

Тому підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у цьому випадку пояснюють необхідністю зберегти стабільну роботу підприємства і не допустити збоїв у системі вивезення відходів.

Не оминули зміни і Калинівку. З липня тут також запровадили нові ціни на водопостачання та водовідведення. Рішення ухвалили під час сесії міської ради 18 червня.

Для населення вартість зросла до 67.20 копійок за кубометр, що майже на 40% більше, ніж раніше. Для бюджетних установ встановлено ще вищу суму - понад 160.

