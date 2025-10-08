Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области будет проходить планово, с учетом всех мер по бесперебойному функционированию сетей и социальных объектов.

Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области в Павлограде запланировано на 1 ноября, сообщает Politeka.

Коммунальщики сообщают о полной готовности всех объектов к старту подачи тепла в жилые дома и учреждения. В настоящее время завершаются финальные технические проверки оборудования и устранение локальных неполадок на тепловых магистралях.

Директор "Павлоградтеплоэнерго" Петр Ковальчук отметил, что котельные и другие объекты обслуживания подготовлены к началу отопительного периода. Особое внимание уделяется возможным внештатным ситуациям, связанным с повреждениями инфраструктуры или перебоями электроснабжения. Для таких случаев закуплено три мобильных генератора, а также поступила автономная установка от международных партнеров, которую планируют опробовать в этом сезоне.

По словам коммунальщиков, подготовка проходила в обычном режиме. Работники проводили профилактические испытания магистралей, ремонтировали запорную арматуру и промывали системы отопления в жилом секторе. Особое внимание уделялось социальным объектам - школам, садам и медицинским учреждениям.

С начала полномасштабной войны ни разу не фиксировали полной разморозки сетей. Все аварийные ситуации оперативно устранялись бригадами предприятия, что позволяло поддерживать стабильную подачу тепла даже в сложных условиях.

В "Павлоградтеплоэнерго" отметили, что дата начала отопления может быть скорректирована при раннем снижении температуры. Традиционно подачу тепла запускают, когда среднесуточная температура три дня держится на уровне +8 °C или ниже.

На начало октября готовность всех тепловых объектов Павлограда составляет 100%. При необходимости тепло могут подать в любой момент, подчеркивают коммунальщики. Итак, начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области будет проходить планово, с учетом всех мер по бесперебойному функционированию сетей и социальных объектов.

Источник: Суспільне

