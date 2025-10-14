Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области ожидается в начале ноября, сообщает Politeka.
Официально Кабинет Министров Украины сообщил, что отопительный сезон начнется с 1 ноября 2025 года и продлится до 31 марта 2026 года .
И.о. городского головы Регины Харченко сообщила, что Запорожье готово к запуску отопительного сезона. Все жилые дома, подключенные к централизованному отоплению, школы, детсады и коммунальные учреждения, прошли подготовительные работы. Кроме того, в Запорожье усиливают защиту котельных и тепловых станций, формируют резерв топлива и устанавливают альтернативные источники энергии.
С 6 октября в городе началось заполнение внутридомовых систем централизованного отопления. Жителей призывают заблаговременно завершить замену батарей, полотенцесушителей или труб в квартирах, чтобы избежать проблем при запуске тепла.
Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области ожидается в начале ноября, с подготовленной инфраструктурой и запасами топлива для стабильного обеспечения теплом жилых и социальных объектов.
Ранее отопительный период устанавливался с 15 октября по 15 апреля, что подчеркивает изменения в графике и продолжительности отопительного сезона.
