Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области ожидается в начале ноября, сообщает Politeka.

Официально Кабинет Министров Украины сообщил, что отопительный сезон начнется с 1 ноября 2025 года и продлится до 31 марта 2026 года .

И.о. городского головы Регины Харченко сообщила, что Запорожье готово к запуску отопительного сезона. Все жилые дома, подключенные к централизованному отоплению, школы, детсады и коммунальные учреждения, прошли подготовительные работы. Кроме того, в Запорожье усиливают защиту котельных и тепловых станций, формируют резерв топлива и устанавливают альтернативные источники энергии.

С 6 октября в городе началось заполнение внутридомовых систем централизованного отопления. Жителей призывают заблаговременно завершить замену батарей, полотенцесушителей или труб в квартирах, чтобы избежать проблем при запуске тепла.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области ожидается в начале ноября, с подготовленной инфраструктурой и запасами топлива для стабильного обеспечения теплом жилых и социальных объектов.

Ранее отопительный период устанавливался с 15 октября по 15 апреля, что подчеркивает изменения в графике и продолжительности отопительного сезона.