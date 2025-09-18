Подорожание проезда в Одесской области коснулось пассажиров пригородных железнодорожных рейсов с 8 сентября, сообщает Politeka.

Новые правила установлены приказом директора филиала "Пригородная пассажирская компания". Согласно документу тарифы корректируются в зависимости от длины маршрута.

Для путешествий в пределах 1–30 км стоимость составит 20 гривен. Если расстояние будет колебаться от 31 до 50 км, билет обойдется в 30 гривен. В этот диапазон отнесены маршруты от станции Выгода до Одессы-Главной (34,1 км) и от станции Раздельная 1 (36,4 км). Перемещение в пределах 51-60 км будет стоить 35 гривен, а в случае 61-70 км - 40 гривен. Для поездок протяженностью 71-80 км тариф повышен до 45 гривен. При передвижении в пределах 81-90 км придется оплатить 55 гривен.

Если расстояние превышает 91 км и до 320 км, цены будут колебаться от 57 до 90 гривен, в зависимости от конкретной длины маршрута. Представители компании объясняют, что главная причина пересмотра тарифов заключается в увеличении расходов по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры и перевозок. Поэтому удорожание проезда в Одесской области стало экономически обоснованным шагом для стабильной работы транспорта.

Пассажирам советуют заранее ознакомиться с обновленной таблицей тарифов. Документ доступен на вокзалах и станциях, что позволяет планировать расходы по путешествию. Изменения касаются разных категорий пассажиров и уже в ближайшее время ощутимо скажутся на ежедневных расходах.

Однако представители компании отмечают, что шаг был необходим для сохранения регулярности и надежности пригородных рейсов, ведь именно экономические факторы определили необходимость этого решения.

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Одессе: что изменилось для пассажиров

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: кого зацепили рекордно большие цены

Дефицит продуктов в Одесской области: украинцам указали на проблемы, фермеры вынуждены считать убытки