Дефицит продуктов во Львовской области на этот раз задел популярный овощ, часто используемый для приготовления салатов, сообщает Politeka.

Нарги ощутимо уменьшилось наличие помидоров, а на рынке наблюдается заметный рост цен.

В течение второй недели тепличные томаты продолжают дорожать, что связано с сокращением сбора урожая в специализированных хозяйствах. Меньшее количество овощей в продаже создает дополнительное давление на рынок. Сезонность также играет важную роль: снабжение открытой почвы уменьшается, ведь основной пик полевого производства уже прошел. Именно эти факторы приводят к дефициту продуктов во Львовской области.

По данным ежедневного мониторинга, всего за одну неделю тепличные помидоры подорожали на 14%. Сегодня их предлагают по цене от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85-1,33 доллара). Стоимость зависит от калибра, качества и размера закупочных партий.

Представители тепличных комбинатов объясняют, что повышение цен вызвал активный спрос. Крупные розничные сети и оптовые компании начали закупать значительные объемы, что еще больше повлияло на рынок. Дополнительно цена поддержала подорожание грунтовых томатов, поскольку сезон их выращивания подходит к завершению.

Несмотря на повышение, эксперты отмечают, что тепличные томаты остаются относительно доступными. Средняя стоимость сейчас примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года.

Следовательно, дефицит продуктов во Львовской области продолжает создавать серьезный вызов местным потребителям и рынку.

Источник: EastFruit.

