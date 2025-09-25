Из-за полномасштабной войны тысячи украинцев вынужденно покидают свои дома и ищут бесплатное жилье для ВПЛ во Львове.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове предлагает государство, общины и волонтерские инициативы, сообщает Politeka.

Основная информация о доступных вариантах убежища собрана и систематизирована Министерством развития общин и территорий Украины.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове можно получить благодаря разным источникам помощи. Это может быть поддержка от обычных жителей, предложения частных учреждений или общественных организаций, а также ресурсы, предоставляемые коммунальными или государственными учреждениями.

Чтобы узнать больше, следует воспользоваться платформой «Там, де вас чекають», где можно увидеть имеющиеся места, проверить их количество в определенном регионе и найти контакты горячих линий.

Отдельно действует сервис «Прихисток», созданный государством. Следует зайти на сайт, указать регион, количество членов семьи и ознакомиться с объявлениями, после чего можно напрямую связаться с владельцами квартир.

Еще один ресурс, активно помогающий переселенцам, это волонтерская платформа «Допомагай», где принцип поиска схож. Оба сервиса позволяют быстро сориентироваться и найти бесплатное жилье для ВПЛ во Львове.

Важную роль в обеспечении людей крышей над головой играют и местные власти. Областные военные администрации и органы самоуправления предоставляют социальное помещение в местах компактного поселения.

Попасть туда можно по нескольким путям. О необходимости следует сообщить во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб по прибытии или позвонить по телефону на специальные горячие линии.

К тому же переселенцы имеют право не только на крышу над головой, но и на материальную поддержку. Для этого необходимо обратиться в местные управления социальной защиты.

