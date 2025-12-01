Специалисты компании напоминают жителям, что при графике отключения газа на 2 декабря в Сумской области следует перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами.

Из-за плановых ремонтов введены графики отключения газа на 2 декабря в Сумской области, однако они касаются только отдельных населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Газмережи» Сумский филиал.

График отключения газа на 2 декабря в Сумской области вводится в нескольких территориальных общинах.

Сумской филиал компании «Газмережи» сообщил о временном прекращении газоснабжения на территории Чупаховской поселковой общины в связи с проведением плановых газоопасных работ. Они приведут к временному прекращению распределения голубого топлива для жителей нескольких населенных пунктов.

В список адресов, где будут действовать ограничения, входят: поселок Чупахивка, где поставка прекращается для 1053 потребителей; село Довжик, где без газа останутся 281 потребитель; а также село Оленынське, где временно ограничение коснется 159 потребителей.

Плановые работы будут проводиться с 09:00 до 17:00.

Также «Газсети» сообщили о временном прекращении газоснабжения на территории Сыновской общины. В связи с проведением аналогичных плановых газоопасных работ газоснабжение будет ограничено для жителей Подилькы.

Под ограничения попадают жилые дома на таких улицах: Гагарина, Гадячская, Зарична, Калынова, Молодижна, Паркова, Садова, Спортывна, Степова, Студентська, Сумская и Шкильна. Примерно газоснабжение будет временно прекращено для 154 потребителей.

Работы на этой территории будут продолжаться с 06:00 до 17:00.

Специалисты компании напоминают жителям, что при отключении газа следует перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и бытовыми счетчиками. «Газмережи» извиняется за временные неудобства и благодарит за понимание жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах: куда украинцы могут прийти за едой.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: несколько групп украинцев могут получить 10 800.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Сумской области: наблюдается недостаток базового товара, что будет дальше.