Новый график поездов из Львова будет действовать для пассажиров, мечтающих о скором путешествии к горам или возвращении из живописных Карпат.

Новый график поездов из Львова вводит компания-перевозчик "Укрзализныця", однако обновления и изменения носят лишь временный характер, пишет Politeka.net.

Об этом предупредила "Укрзализныця" в Телеграмм-канале.

Новый график поездов из Львова будет действовать 27 и 28 сентября для пассажиров, мечтающих о скором путешествии к горам или возвращении из живописных Карпат в город. В эти дни будут курсировать региональные экспрессы по популярным направлениям. Это удобная возможность отправиться в короткое осеннее путешествие и насладиться горными пейзажами, ведь дорога занимает всего несколько часов.

Новый график поездов из Львова выглядит следующим образом

27 сентября отправится №807/808 сообщением Львов – Ворохта. Отправление запланировано в 08:02, а прибытие в Ворохту – в 13:02. Таким образом, уже в обед путешественники смогут наслаждаться горными пейзажами.

В обратном направлении №808/807 Ворохта – Львов будет курсировать 27 и 28 сентября. Отправление из Ворохты состоится в 14:37, а прибытие – в 19:56. Этот рейс станет удобным вариантом для тех, кто планирует возвращение с гор в город во второй половине дня.

Маршрут предполагает остановки в нескольких ключевых населенных пунктах: Стрый, Калуш, Ивано-Франковск, Яремче и Татаров-Буковель. Это позволяет пассажирам легко планировать свое путешествие и выбирать удобные точки для высадки или посадки.

Билеты на указанные рейсы уже доступны для покупки. Пассажиры могут купить их в мобильном приложении "Укрзализныци", на официальном сайте компании или непосредственно в кассах железнодорожных вокзалов. Такой широкий выбор способов приобретения билетов делает планирование путешествия еще более простым и комфортным.

"Укрзализныця" также сообщила, что в октябре планируется продолжение курсирования этих региональных поездов. Это означает, что пассажиры и дальше будут иметь возможность путешествовать из городов в горные локации удобным способом даже осенью, когда Карпаты приобретают особую красоту.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: перечень программ и кому предоставят убежище в первую очередь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: кто может получить выплаты на питание, названы три категории.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области: сколько средств добавят, назван размер выплат.