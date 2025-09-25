Львовяне уже приобрели более 8 тысяч общих и студенческих абонементов, что демонстрирует популярность новой системы оплаты проезда во Львове среди горожан.

Новая система оплаты проезда во Львове позволяет приобрести месячный абонемент на все виды общественного транспорта через мобильное приложение LeoCard, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в ЛКП "Львовавтодор".

Абонемент действует 30 календарных дней и обеспечивает огромное количество поездок в течение этого периода. Об этом сообщили в ЛКП "Львовавтодор".

Для оформления 30-дневного проездного необходимо сначала обновить приложение. Если на устройстве включено автоматическое обновление, новая версия "LeoCard" установится самостоятельно, в противном случае обновление выполняется через "App Store" или "Google Play".

После этого в меню приложения следует выбрать "Купить билеты", затем - "Долгосрочный билет", определить дату активации и подождать около 15 минут, чтобы абонемент стал доступным для первой валидации.

После активации в приложении появляется билет с QR-кодом, который действителен в течение 30 дней и хранится в разделе "Мои билеты". Для использования проездного QR-кода необходимо поднести к считывателю валидатора в каждом транспортном средстве. При контроле пассажир должен показать завалидованный QR-код из приложения. В "Львовавтодоре" отмечают, что студенческие абонементы можно покупать только на персональные транспортные карты, опция в приложении для них недоступна.

Месячные абонементы можно приобрести не только через приложение, но и в центрах туристической информации на пл. Рынок, 1 и пл. Дворцовой через сервисы "EasyPay" – приложение, веб-сайт и терминалы, а также через E-shop. Стоимость общего абонемента составляет 900 грн., студенческого – 450 грн. За эти суммы пассажир сможет совершить 53 поездки, если платить картой "LeoCard", 45 – при оплате банковской картой и 36 – наличными.

