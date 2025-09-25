Новая система оплаты проезда во Львове позволяет приобрести месячный абонемент на все виды общественного транспорта через мобильное приложение LeoCard, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляют в ЛКП "Львовавтодор".
Абонемент действует 30 календарных дней и обеспечивает огромное количество поездок в течение этого периода. Об этом сообщили в ЛКП "Львовавтодор".
Для оформления 30-дневного проездного необходимо сначала обновить приложение. Если на устройстве включено автоматическое обновление, новая версия "LeoCard" установится самостоятельно, в противном случае обновление выполняется через "App Store" или "Google Play".
После этого в меню приложения следует выбрать "Купить билеты", затем - "Долгосрочный билет", определить дату активации и подождать около 15 минут, чтобы абонемент стал доступным для первой валидации.
После активации в приложении появляется билет с QR-кодом, который действителен в течение 30 дней и хранится в разделе "Мои билеты". Для использования проездного QR-кода необходимо поднести к считывателю валидатора в каждом транспортном средстве. При контроле пассажир должен показать завалидованный QR-код из приложения. В "Львовавтодоре" отмечают, что студенческие абонементы можно покупать только на персональные транспортные карты, опция в приложении для них недоступна.
Месячные абонементы можно приобрести не только через приложение, но и в центрах туристической информации на пл. Рынок, 1 и пл. Дворцовой через сервисы "EasyPay" – приложение, веб-сайт и терминалы, а также через E-shop. Стоимость общего абонемента составляет 900 грн., студенческого – 450 грн. За эти суммы пассажир сможет совершить 53 поездки, если платить картой "LeoCard", 45 – при оплате банковской картой и 36 – наличными.
По данным горсовета, львовяне уже приобрели более 8 тыс. общих и студенческих абонементов, что показывает популярность новой системы оплаты проезда во Львове среди горожан.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление
Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения
Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили