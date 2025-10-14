Дефіцит продуктів у Львівській області продовжує створювати серйозний виклик для місцевих споживачів і ринку.

Дефіцит продуктів у Львівській області цього разу зачепив популярний овоч, який часто використовують для приготування салатів, повідомляє Politeka.

Нарзі відчутно зменшилася наявність помідорів, а на ринку спостерігається помітне зростання цін.

Протягом другого тижня поспіль тепличні томати продовжують дорожчати, що пов’язано зі скороченням збору врожаю у спеціалізованих господарствах. Менша кількість овочів у продажу створює додатковий тиск на ринок. Сезонність також грає важливу роль: постачання з відкритого ґрунту зменшується, адже основний пік польового виробництва вже пройшов. Саме ці фактори спричиняють дефіцит продуктів у Львівській області.

За даними щоденного моніторингу, лише за один тиждень тепличні помідори подорожчали на 14%. Сьогодні їх пропонують за ціною від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара). Вартість залежить від калібру, якості та розміру закупівельних партій.

Представники тепличних комбінатів пояснюють, що підвищення цін спричинив активний попит. Великі роздрібні мережі та гуртові компанії почали закуповувати значні обсяги, що ще більше вплинуло на ринок. Додатково ціну підтримало подорожчання ґрунтових томатів, оскільки сезон їхнього вирощування підходить до завершення.

Попри підвищення, експерти відзначають: тепличні томати залишаються відносно доступними. Середня вартість нині приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року.

Отже, дефіцит продуктів у Львівській області продовжує створювати серйозний виклик для місцевих споживачів і ринку.

Джерело: EastFruit.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львові: хто може розраховувати на прихисток.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Львові: які нововведення з'явилися.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львові: українцям пропонують зарплату від 30 тисяч.