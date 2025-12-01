Дефіцит овочів в Харківській області став ключовим чинником, який визначає регіональну цінову ситуацію та впливає на доступність сезонної продукції.

Дефіцит овочів в Харківській області спричинив помітне зростання вартості огірків на місцевих ринках, повідомляє Politeka.

Похолодання негативно вплинуло на виробництво свіжої продукції, через що обсяги пропозиції скоротилися майже у п’ять разів у порівнянні з попереднім тижнем. Такий дисбаланс між попитом і наявністю товару спровокував дефіцит, який підняв середню вартість більш ніж на 60%. Нині ціновий рівень утримується близько 80 гривень за кілограм.

За результатами моніторингу EastFruit, основною причиною скорочення великих партій продажу стало зменшення зборів у теплицях. Виробники змушені реалізовувати продукцію дрібним оптом, що дозволяє забезпечити лише частину потреб торговельних точок. Протягом останніх днів середні показники піднялися на 66%, утримуючись у межах 65–80 гривень за кілограм, що еквівалентно $1,57–1,93.

Ситуацію ускладнила відсутність імпортних постачань, які могли б стабілізувати внутрішній ринок. Попит з боку торговельних компаній і оптових покупців залишається високим, тому вони змушені адаптуватися до обмеженої кількості продукції, доступної для реалізації.

Експерти припускають, що найближчим часом можуть з’явитися зовнішні постачальники, здатні частково знизити напругу та врівноважити співвідношення попиту і пропозиції. Поточна ситуація підтверджує значний вплив погодних умов на динаміку цін основних продовольчих товарів і формує загальні тенденції аграрного ринку країни.

Отже, дефіцит овочів в Харківській області став ключовим чинником, який визначає регіональну цінову ситуацію та впливає на доступність сезонної продукції для місцевого населення.

Джерело: agroreview

