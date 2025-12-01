Міністерство соціальної політики України оголосило про відкриття прийому заявок на одноразову грошову допомогу для ВПО у Одеській області у розмірі 6,5 тис. грн, пише Politeka.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики у Telegram.
Грошова допомога у Одеській області призначена тим ВПО та громадянам, які потребують додаткових ресурсів для забезпечення належних умов проживання в холодний сезон.
Право на отримання одноразової виплати мають такі категорії:
- діти, які перебувають під опікою або піклуванням
- діти з інвалідністю, а також вихованці прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу
- діти з сімей внутрішньо переміщених осіб, що отримують допомогу на проживання для ВПО
- неповнолітні діти з малозабезпечених родин
- особи з інвалідністю першої групи з-поміж ВПО
- самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд, з розміром пенсії до 9,4 тис. грн
Для подання заявки передбачено два способи — онлайн та офлайн. Найзручніший варіант — використання мобільного застосунку Дія.
У цьому разі заявнику потрібно заздалегідь мати активну Дія.Картку, а далі виконати низку стандартних дій:
- відкрити меню «Сервіси»
- перейти до розділу «Зимова підтримка»
- обрати відповідну програму
- підтвердити наявність Дія.Картки
Ті громадяни, які не можуть скористатися електронним сервісом, мають можливість оформити заявку безпосередньо у територіальному відділенні Пенсійного фонду України.
Важливо, що виплачені кошти мають цільове призначення. Отримувачі можуть витратити їх на придбання зимового одягу й взуття для дорослих і дітей, а також на медикаменти та вітамінні комплекси в аптеках.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: скільки дають на зимовий сезон.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто з переселенців знайде дах над головою.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: як втрата врожаю впливає на українців.