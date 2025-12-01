Грошова допомога у Одеській області призначена тим ВПО та громадянам, які потребують додаткових ресурсів.

Міністерство соціальної політики України оголосило про відкриття прийому заявок на одноразову грошову допомогу для ВПО у Одеській області у розмірі 6,5 тис. грн, пише Politeka.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики у Telegram.

Грошова допомога у Одеській області призначена тим ВПО та громадянам, які потребують додаткових ресурсів для забезпечення належних умов проживання в холодний сезон.

Право на отримання одноразової виплати мають такі категорії:

діти, які перебувають під опікою або піклуванням

діти з інвалідністю, а також вихованці прийомних родин і дитячих будинків сімейного типу

діти з сімей внутрішньо переміщених осіб, що отримують допомогу на проживання для ВПО

неповнолітні діти з малозабезпечених родин

особи з інвалідністю першої групи з-поміж ВПО

самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд, з розміром пенсії до 9,4 тис. грн

Для подання заявки передбачено два способи — онлайн та офлайн. Найзручніший варіант — використання мобільного застосунку Дія.

У цьому разі заявнику потрібно заздалегідь мати активну Дія.Картку, а далі виконати низку стандартних дій:

відкрити меню «Сервіси»

перейти до розділу «Зимова підтримка»

обрати відповідну програму

підтвердити наявність Дія.Картки

Ті громадяни, які не можуть скористатися електронним сервісом, мають можливість оформити заявку безпосередньо у територіальному відділенні Пенсійного фонду України.

Важливо, що виплачені кошти мають цільове призначення. Отримувачі можуть витратити їх на придбання зимового одягу й взуття для дорослих і дітей, а також на медикаменти та вітамінні комплекси в аптеках.

