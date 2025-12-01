Фахівці компанії нагадують мешканцям, що під час графіку відключення газу на 2 грудня в Сумській області слід перекрити запірні пристрої перед газовими приладами.

Через планові роботи введено графіки відключення газу на 2 грудня в Сумській області, проте вони стосуються лише окремих населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Газмережі» Сумська філія.

Графік відключення газу на 2 грудня в Сумській області вводиться у кількох територіальних громадах.

Сумська філія компанії «Газмережі» повідомила про тимчасове припинення газопостачання на території Чупахівської селищної громади у зв’язку з проведенням планових газонебезпечних робіт. Роботи призведуть до тимчасового припинення розподілу блакитного палива для мешканців кількох населених пунктів.

До переліку адрес, де будуть діяти обмеження, входять: селище Чупахівка, де постачання припиняється для 1053 споживачів; село Довжик, де без газу залишаться 281 споживач; а також село Оленинське, де тимчасово обмеження торкнеться 159 споживачів.

Планові роботи проводитимуться з 09:00 до 17:00.

Також Сумська філія «Газмережі» повідомила про тимчасове припинення газопостачання на території Синівської громади. У зв’язку з проведенням аналогічних планових газонебезпечних робіт газопостачання буде обмежено для мешканців села Подільки.

Під обмеження потрапляють житлові будинки на таких вулицях: Гагаріна, Гадяцька, Зарічна, Калинова, Молодіжна, Паркова, Садова, Спортивна, Степова, Студентська, Сумська та Шкільна. Орієнтовно газопостачання буде тимчасово припинено для 154 споживачів.

Роботи на цій території триватимуть з 06:00 до 17:00.

Фахівці компанії нагадують мешканцям, що під час відключень газу слід перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками. «Газмережі» перепрошує за тимчасові незручності та дякує за розуміння мешканців.

