Новий графік поїздів зі Львова діятиме для пасажирів, які мріють про швидку подорож до гір або повернення з мальовничих Карпат.

Новий графік поїздів зі Львова вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця", проте оновлення та зміни носять лише тимчасовий характер, пише Politeka.net.

Про це попередила "Укрзалізниця" в Телеграм-каналі.

Новий графік поїздів зі Львова діятиме 27 і 28 вересня для пасажирів, які мріють про швидку подорож до гір або повернення з мальовничих Карпат до міста. В ці дні курсуватимуть регіональні поїзди за популярними напрямками Львів – Ворохта. Це зручна можливість вирушити у коротку осінню мандрівку та насолодитися гірськими пейзажами, адже дорога займає лише кілька годин.

Новий графік поїздів зі Львова виглядає наступним чином

27 вересня вирушить №807/808 сполученням Львів – Ворохта. Відправлення заплановане о 08:02, а прибуття до Ворохти – о 13:02. Таким чином, уже в обідню пору подорожні зможуть насолоджуватися гірськими пейзажами.

У зворотному напрямку №808/807 Ворохта – Львів курсуватиме 27 та 28 вересня. Відправлення з Ворохти відбудеться о 14:37, а прибуття – о 19:56. Цей рейс стане зручним варіантом для тих, хто планує повернення з гір до міста у другій половині дня.

Маршрут поїзда передбачає зупинки у кількох ключових населених пунктах: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче та Татарів-Буковель. Це дозволяє пасажирам легко планувати свою подорож та обирати найзручніші точки для висадки чи посадки.

Квитки на зазначені рейси вже доступні для придбання. Пасажири можуть купити їх у мобільному застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті компанії або безпосередньо в касах залізничних вокзалів. Такий широкий вибір способів придбання квитків робить планування подорожі ще простішим і комфортнішим.

"Укрзалізниця" також повідомила, що у жовтні планується продовження курсування цих регіональних поїздів. Це означає, що пасажири й надалі матимуть змогу подорожувати з міст до гірських локацій у зручний спосіб навіть восени, коли Карпати набувають особливої краси.

