Представники Рівненської філії Газмережі закликають поставитися до обмежень із розумінням та готуватись до графіку відключення газу з 2 по 4 грудня у Рівненській області.

Через планові роботи введено графіки відключення газу з 2 по 4 грудня у Рівненській області, проте вони стосуються лише окремих населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Газмережі» Рівненська філія.

Графік відключення газу з 2 по 4 грудня у Рівненській області введено у кідбкох населених пунктах регіону.

У місті Костопіль 2 грудня працівники Костопільської дільниці Рівненської філії Газмережі планують виконати комплекс ремонтних робіт на газових мережах.

У зв’язку з цим протягом дня буде тимчасово припинено подачу природного газу. Обмеження торкнеться 1700 споживачів, чиї помешкання розташовані на вул. Сарненській, вул.Заріччя та провулку Артилерійському. Фахівці підкреслюють, що призупинення розподілу газу є необхідним для безпечного та якісного виконання запланованих технічних робіт.

Наступного дня, 3 грудня аналогічні ремонтні заходи проведуть і в місті Сарни.

Працівники Сарненської дільниці Газмережі тимчасово зупинять подачу блакитного палива до 102 приватних домогосподарств.

Обмеження стосуватиметься абонентів, які проживають на вул. Кривій, вулиці Міщанській, вулиці Олега Ольжича та вулиці Ринковій. Проведення робіт є плановим і спрямоване на підтримання належного технічного стану газорозподільних мереж.

4 грудня з 8 години ранку тимчасові відключення газопостачання очікуються у селах Копиткове та Мар’янівна.

Під час виконання ремонтних робіт буде призупинено подачу блакитного палива до 7 комунально–побутових об’єктів, а також до домівок 270 споживачів. Такі заходи також мають на меті забезпечити безпечну роботу системи та запобігти можливим аварійним ситуаціям.

У цей же день, ремонтні роботи проведуть у місті Дубровиця.

З 8 години ранку фахівці Дубровицької дільниці Газмережі тимчасово припинять подачу газу для 165 домогосподарств, розташованих на вулиці Шкільній, зокрема у будинках двадцять один, двадцять три та двадцять п’ять.

Представники Рівненської філії Газмережі вибачаються перед споживачами за тимчасові незручності та закликають поставитися до обмежень із розумінням, адже роботи спрямовані на підвищення безпеки та стабільності газорозподільної мережі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Рівненській області: які саме розцінки запровадили.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: виплати можна витратити лише на певні товари, що відомо.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись по допомогу тим, хто її потребує.