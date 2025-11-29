Вже зараз спостерігається дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, особливо якісного хліба.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стати реальною проблемою через перебої у виробництві хліба, повідомляє Politeka.

Експерт Олексій Пучков зазначив, що по всій Україні спостерігається нестача житнього борошна, що відображається на кількості та якості хлібобулочних виробів.

За його словами, ціни на житнє борошно за останні шість місяців зросли майже удвічі. Незважаючи на це, споживачі поки що практично не відчули підвищення вартості хліба, оскільки виробники взяли на себе частину додаткових витрат.

Паралельно подорожчало й пшеничне борошно — приблизно на 30%. Очікування, що новий урожай стабілізує ціни, поки не виправдалися. Вже зараз спостерігається дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, особливо якісного хліба, що викликає занепокоєння серед торговців і споживачів.

Юрій Дученко, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів, попереджає, що до кінця року хліб може подорожчати ще на 5–10%. Причинами називають зростання вартості сировини, енергоносіїв, логістики та зарплат працівників.

Таким чином, навіть при спробах виробників утримати стабільні ціни, економічні фактори та дефіцит борошна продовжують створювати ризики для стабільності ринку хлібобулочних виробів у регіоні.

Крім того, незважаючи на таку ситуацію, люди на Дніпропетровщині мають можливість отримати продукти безкоштовно.

У Нікопольському благодійному фонді «Нове життя», функціонує безоплатна столова, де кожен охочий може отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області.

