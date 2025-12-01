Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує ремонт житла та щоденну увагу, створюючи безпечне середовище.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надходить до літніх людей, які постраждали від бойових дій і потребують негайної підтримки, повідомляє Politeka.

Програму реалізує благодійний фонд «Карітас», зосереджуючи зусилля на відновленні пошкодженого житла та соціальному супроводі. В рамках ініціативи проводять заміну дверей і вікон, ремонт дахів та утеплення будівель, придатних для проживання після обстрілів. Перевагу надають домогосподарствам, які можна відновити без повної реконструкції.

Подавати заявки можуть мешканці Харкова та Ізюму. Першочергово послуги отримують пенсіонери, люди з інвалідністю, одинокі літні особи, багатодітні родини, вагітні жінки, внутрішньо переміщені громадяни та пацієнти з тяжкими хронічними хворобами.

Соціальний супровід включає консультації, допомогу у вирішенні повсякденних потреб та психологічну підтримку, що дозволяє стабілізувати емоційний стан одержувачів і полегшити адаптацію після травматичних подій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує ремонт житла та щоденну увагу, створюючи безпечне середовище та даючи можливість літнім людям повернутися до звичного ритму життя. Організатори наголошують, що всі охочі отримати підтримку повинні вчасно подавати заявки, щоб забезпечити допомогу до настання холодів.

Також варто зауважити, що окрім цього, місцеві жителі можуть отримати безкоштовні продукти та інші види підтримки через проєкт «H.O.P.E. WELL», що системно допомагає самотнім людям старшого віку та громадянам з інвалідністю.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.