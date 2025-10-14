Повышение тарифов на отопление в Полтавской области произошло в одном из городов региона, сообщает Politeka.
Как говорится на сайте КП «Лубнитеплоэнерго», с 1 октября 2025 вступили в силу новые расценки, ведь повышение тарифов на отопление в Полтавской области стало вынужденным шагом.
В сообщении отмечается, что обновленные цены касаются не только стоимости тепловой энергии, но и ее производства, транспортировки и поставок для разных категорий потребителей.
Изменения произошли в рамках действующего законодательства, требующего, чтобы расценки на ЖКУ отражали экономически обоснованные расходы предприятия. Предварительная стоимость действовала еще с августа 2024 года, ее утвердил областной совет.
Тогдашние цены учитывали как поставки горячей воды с затратами на обслуживание тепловых пунктов, так и без них. Предприятие отмечает, что уровень возмещения расходов по старым расценкам составил всего около 76 процентов.
Это означает, что остальные приходилось покрывать самостоятельно, что стало финансово невозможным из-за роста стоимости энергоносителей.
Поэтому специалисты "Лубнитеплоэнерго" провели детальные расчеты, которые показали необходимость повышения тарифов на отопление в Полтавской области.
Напомним, что стоимость природного газа для населения ранее составляла около 6183 грн за тысячу кубометров, тогда как для бюджетных учреждений и других потребителей - сумма превышает 13 тысяч.
Кроме того, дополнительные расходы обусловлены оплатой транспортировки и распределения газа. Всё это увеличивает себестоимость тепловой энергии.
