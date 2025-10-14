Украинцы, которые для отопления своих домов используют только твердое топливо, могут получить денежную помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев, сообщает Politeka.net

Предоставлено разъяснение в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о государственной программе, реализованной совместно с международными донорами, цель которой — поддержать население в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий. Получить помощь могут жители Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Эти территории относятся к зонам, где война нанесла значительный ущерб жилищной инфраструктуре, а значит, местные жители особенно нуждаются в помощи для подготовки к зимнему периоду.

Программа предусматривает единовременную денежную выплату для приобретения твердого топлива. Эта финансовая поддержка призвана помочь людям своевременно подготовиться к отопительному сезону — закупить дрова, уголь или брикеты, чтобы обеспечить надлежащие условия проживания в холодное время года.

Размер выплаты для одного домохозяйства, в том числе для пенсионеров Черниговской области и других регионов, составляет 19 400 гривен. Получить эти средства можно только один раз в течение отопительного сезона. Размер пособия определяется с учетом материального положения семьи и условий проживания в регионе.

Как пояснили в Пенсионном фонде, полученные средства должны быть использованы исключительно для покупки твердого топлива — дров, угля или топливных брикетов. Помощь ориентирована, прежде всего, на владельцев частных домов и домохозяйства, которые не подключены к системе централизованного теплоснабжения.

Список территориальных общин, имеющих право на эту выплату, определяется областными военными администрациями. Они принимают решение о включении населенных пунктов в программу, учитывая уровень разрушений, интенсивность боевых действий, а также степень поражения инфраструктуры, что влияет на способность общин обеспечить себя топливом.

Следует подчеркнуть, что участие в программе не ограничивает право граждан на другие виды социальной поддержки. Получатели помощи могут параллельно пользоваться жилищными субсидиями или льготами на оплату коммунальных услуг, таких как электроэнергия, водоснабжение, газ для приготовления пищи или вывоз бытовых отходов.

