На местных рынках в последнее время местные жители отмечают ощутимое подорожание продуктов в Харькове.

Подорожание продуктов в Харькове коснулось не всех товаров, сообщает Politeka.

Во время посещения местных рынков журналисты издания "Думка" зафиксировали актуальные цены на основные товары, входящие в типовую продуктовую корзину.

Подорожание продуктов в Харькове касается прежде мясной продукции, а овощи, благодаря новому урожаю, слегка дешевеют и остаются доступными для большинства.

Картофель в начале сентября стоит 17-19 гривен за килограмм, огурцы – от 35 до 45, помидоры – от 38, лук – от 15, капуста – от 18, перец – от 30, баклажаны – от 25, морковь – от 20, свекла – от 15.

Стоимость арбуза и дыни колеблется от 12 до 28 грн за килограмм, яблоки – от 30, кукуруза и кабачки – от 12.

Пенсионеры и другие горожане стоят в очередях у магазинов и рыночных точек, где продукция стоит дешевле. Таксист Геннадий рассказывает, что в Индустриальном районе есть магазин, где картофель стоит как на оптовых точках Конного рынка, 16-17 грн за килограмм.

В то же время ситуация с мясом совершенно другая. Ценник на курятину и свинину вырос заметно. Курица домашняя стоит 135 за кг, филе куриное – 229, телятина борщевая – 200, ребро свиное – 250, подбрюшина свиная – 240, отбивная телятина – 300.

По сравнению с прошлым годом стоимость куриного филе выросла более чем на 40%, курицы – на 27%, говядины – на 25%, свинины – от 20 до 80% в зависимости от вида мяса.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Харькове связано с повышением стоимости кормов, дефицитом рабочей силы, ростом логистических и энергетических затрат.

