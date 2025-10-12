Начало отопительного сезона 2025 в Николаеве планируется с учетом погодных условий и завершения всех тестовых процедур.

Начало отопительного сезона 2025 года в Николаеве подготовлено на 100%, сообщает Politeka.

На 7 октября 2025 года коммунальные службы области завершили все подготовительные работы и обновили тепловые сети в областном центре. По словам руководителя ОВА Виталия Кима и городского головы Александра Сенкевича, система тестируется в рабочем режиме — постепенно подают тепло и проверяют сети для предотвращения аварийных ситуаций.

Глава области отмечает, что запуск отопления произойдет после трех дней стабильной среднесуточной температуры, соответствующей нормам. В то же время, он призывает жителей к экономному использованию ресурсов, ведь, несмотря на готовность, возможны сложности из-за износа коммуникаций и необходимости юридического оформления документов ОСМД и потребителями.

Мэр сообщает, что работы, которые жильцы видели в последнее время, связаны с заменой тепловых сетей Николаевской ТЭЦ. Благодаря финансированию компании «Нефтегаз» проложены новые коммуникации на улицах Мариупольской и Пограничной, часть уже заполнили водой. Сенкевич подчеркивает, что прошлогодние разрушения мощностей из-за обстрелов заставили приложить максимум усилий для минимизации рисков в этом году и обеспечения стабильного теплоснабжения.

Кроме восстановления сетей, в регионе введены меры по защите критической инфраструктуры. Ким рассказывает, что созданы государственные резервы трансформаторов и оборудования, необходимого для быстрого восстановления при повреждениях. Такие действия помогают подготовить область к более сложной зиме, а также гарантируют бесперебойную работу системы отопления и энергоснабжения для населения.

Начало отопительного сезона 2025 г. в Николаеве планируется с учетом погодных условий и завершения всех тестовых процедур, что обеспечит безопасное и стабильное теплоснабжение для всех жилых и социальных объектов.

