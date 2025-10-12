Работа для пенсионеров в Черниговской области включает клиентское обслуживание, розничную торговлю и перевозку, предлагая стабильный доход и поддержку старших работников.

Работа для пенсионеров в Черниговской области представлена ​​несколькими направлениями, обеспечивающими стабильность, официальное трудоустройство и возможность оставаться активными, сообщает Politeka.

Вакансии размещены на портале work.ua , где охвачены разные сферы занятости.

В Нежине компания "Датагруп, Volia" открыла набор операторов контакт-центра. Задания включают в себя общение с клиентами, консультации по услугам, внесение данных в систему и оформление заявок. Оплата составляет 11–13 тысяч гривен после налогов с бонусами. График – пятидневный, с изменениями продолжительностью от семи часов в пределах 9:00–20:00. Необходимы внимательность, грамотность, умение пользоваться компьютером и доброжелательное отношение к людям.

Также открыта вакансия продавца продовольственных товаров в сети NOVUS . Работа предполагает выкладку ассортимента, проверку сроков годности, консультирование покупателей. Зарплата - 21 200-25 400 гривен за 16 дней. Предусмотрены официальное оформление, своевременные начисления, бесплатное питание, обучение и жилье при необходимости. Компания принимает кандидатов всех возрастов, включая студентов и людей пенсионного возраста.

Кроме того, обслуживание Boltua ищет водителей в Чернигове. Необходимо удостоверение категории B и не менее года опыта. Заработок - 30-40 тысяч гривен в зависимости от условий сотрудничества, аренда авто - 3 999 гривен в неделю.

Следовательно, работа для пенсионеров в Черниговской области включает клиентское обслуживание, розничную торговлю и перевозку, предлагая стабильный доход и поддержку старших работников.

