Дефицит хлеба в Одесской области остается ключевым фактором риска для рынка, формируя цены и требуя своевременных мер от производителей и государственных органов.

Дефицит хлеба в Одесской области в сезоне 2025/26 может повлечь за собой повышение стоимости из-за нехватки продовольственной пшеницы, необходимой для работы мукомольных предприятий, сообщает Politeka.

Во время конференции «ХЛІБ.ua» глава Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский отметил, что общий урожай зерновых в Украине ожидается на уровне около 21 млн тонн. При этом на продовольственную пшеницу придется примерно 10,3 млн. тонн, а только 1,7 млн. тонн будет первого и второго классов, что критически мало для производства высококачественной муки и обеспечения внутреннего рынка.

По словам эксперта, увеличивается конкуренция между экспортерами и перерабатывающими предприятиями за ограниченные объемы высококачественного зерна. Часть аграриев удерживает урожай в собственных хранилищах, не спеша реализовывать его, что приводит к колебаниям цен и создает трудности для хлебопекарной отрасли.

Дополнительную сложность создает нехватка ржаного зерна. Прогнозируемый объем импорта на сезон 2025/26 составляет около 9 тыс. тонн, тогда как в прошлом году он составил всего 1,6 тыс. тонн. Это повышает зависимость от внешних рынков и влияет на устойчивость цен на хлебопродукты.

Аналитики отмечают, что ограниченность ресурсов и структура производства могут стать основными факторами дальнейшего удорожания. Уже сейчас дефицит высокого качества зерна определяет условия работы предприятий и создает риски для продовольственной стабильности.

Следовательно, дефицит хлеба в Одесской области остается ключевым фактором риска для рынка, формируя цены и нуждаясь в своевременных мерах от производителей и государственных органов для сохранения стабильности продовольствия.

Источник: Agravery.com

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ предупредили, кому откажут в помощи.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: что нужно знать украинцам, которые ищут убежище.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: что знать украинцам, которым необходима поддержка.