Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Кривом Роге.

Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Кривом Роге сделали синоптики и раскрыли сюрпризы, которые подготовили осенние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Кривом Роге. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 13 числа: несмотря на то, что утром небо покроют тучи, день и вечер в городе обещают быть ясными. Без осадков.. Максимальная температура воздуха достигнет +14°C.

Во вторник, 14.10: воздух прогреется до +14°C. Небо, ясное утром, затянется тучами в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Без дождей.

Среда, 15:10: облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться до конца дня. Без дождей. Температурные колебания от +7 до +13°C. В настоящее время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку 0 градусов Цельсия.

Четверг, 16 числа: облака появятся на небе и не исчезнут до конца суток. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах +7…+15°C. Наши предки прислушивались к кукушке: если она тянется к зиме, то ожидается дождь. И в прежние времена этого дня действительно шел первый снег.

В пятницу, 17.10: ожидается пасмурная пора. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +8…+16°C.

Суббота, 18.10: первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +9 до +19°C.

В воскресенье 19:10: с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками. Осадков не прогнозируется. Температурные показатели от +9 до +13°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Кривом Роге обещает прохладное время.

