Дефіцит продуктів у Кривому Розі став особливо помітним через значне скорочення врожаю зернових і олійних культур, спричинене тривалою посухою та руйнівними наслідками війни, пише Politeka.

Зменшення обсягів сировини безпосередньо впливає на ціни на хліб, рослинну олію та інші товари першої необхідності, що викликає серйозне занепокоєння серед експертів аграрного сектору.

Світлана Литвин, очільниця аналітичного напряму Української зернової асоціації, прогнозує, що врожай зернових у 2025 році може зрости лише на 3% — до 57,7 мільйона тонн, тоді як виробництво олійних культур, навпаки, зменшиться приблизно на 6% — до 19,9 мільйона тонн. Такий дисбаланс створює серйозні виклики для внутрішнього ринку, адже скорочення олійних культур безпосередньо позначається на виробництві рослинної олії, кормів та інших важливих продуктів харчування.

Офіційні дані уряду підтверджують негативну динаміку: врожайність зернових і олійних культур знизилася приблизно на 5%. Це вже вплинуло на економіку: Національний банк України скоригував макропрогнози, зменшивши очікуване зростання ВВП з 3,1% до 2,1%, що свідчить про системний вплив аграрного сектора на стабільність державної економіки.

Аналітики зазначають, що головними причинами дефіциту продуктів у Кривому Розі є екстремальні погодні умови, насамперед тривала посуха, яка знизила врожайність, а також руйнівні наслідки війни, що вплинули на логістику, інфраструктуру та обробіток земель. У комплексі ці фактори підвищують собівартість виробництва і спричиняють зростання роздрібних цін.

Внаслідок цього країна може стикнутися не лише з короткостроковим дефіцитом, а й із збільшенням залежності від імпорту, що робить внутрішній ринок більш чутливим до коливань світових цін та ставить під загрозу стабільність вартості продуктів харчування для населення.

Джерело: Hromadske.

