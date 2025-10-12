Вы можете получить гигиенические наборы и бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области, которые обеспечивают базовые потребности в первые дни после переезда.

Внутри перемещенные лица в Полтавской области могут получить бесплатные продуктовые наборы благодаря благотворительному фонду «Каритас», сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Помощь оказывается в рамках проекта «Реагирование на чрезвычайные ситуации в результате боевых действий в Украине», который реализуется с целью поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома из-за полномасштабной военной агрессии России в 2022 году и переехавших в Полтавский регион.

В рамках проекта действует широкий спектр гуманитарных программ, среди которых распространение бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтавской области, средств гигиены, детского питания и других необходимых вещей для внутренне перемещенных лиц, принадлежащих к уязвимым категориям населения. Эти наборы помогают удовлетворить основные потребности семей в первые недели после переезда, создавая минимально необходимые условия для жизни и адаптации.

Кроме материальной помощи «Каритас» активно развивает психологическое направление поддержки. Профессиональные психологи предоставляют индивидуальные консультации взрослым и детям, пережившим эвакуацию, потерю дома или другие травматические события, связанные с войной. Такие встречи помогают людям преодолеть стресс, восстановить внутреннее равновесие и адаптироваться к новым условиям.

Особое внимание организация уделяет работе с детьми. На базе детских пространств работают социальные центры, где проводятся развивающие занятия, творческие мастер-классы и игровые активности. Все они направлены на социализацию и психологическую поддержку малышей из семей ВПЛ.

Не менее важной составляющей является бесплатная юридическая помощь. Специалисты предоставляют консультации по вопросам оформления документов, получения государственных выплат, льгот, компенсаций и других правовых вопросов, возникающих у переселенцев во время обустройства на новом месте жительства.

Отдельным направлением работы фонда является кейс-менеджмент — индивидуальное сопровождение лиц, требующих особого внимания. Для каждого получателя составляется персональный план помощи, учитывающий конкретные потребности семьи и жизненные обстоятельства, а также предполагает сопровождение на всех этапах решения бытовых и социальных вопросов.

В рамках другого проекта – «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины» – благотворительная организация продолжает поддерживать людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий.

Прежде всего, помощь направлена ​​на вновь прибывших внутренне перемещенных лиц, которые только что поселились в общинах Полтавщины. Они могут получить гигиенические наборы и бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области, которые обеспечивают базовые потребности в первые дни после переезда и способствуют более быстрой адаптации к новой среде.

