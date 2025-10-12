Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется исключительно гражданам Украины, отвечающим определенным условиям, сообщает Politeka.

Сведения о реализации программы появились в официальном телеграмм-канале Селидового.

Инициатива направлена ​​на поддержку переселенцев из Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, вынужденных покинуть свои дома. Для пожилых людей организована выдача продуктовых пакетов, которые помогают покрывать базовые ежедневные потребности. Распределение происходит в селе Петропавловская Борщаговка. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно предварительно заполнить короткую электронную форму по ссылке, предоставляемой организаторами.

Получить набор могут только те, кто официально подтвержден статус внутренне перемещенного лица. Важно, чтобы этот статус был оформлен в период с 2022 по 2025 год. Такой подход обеспечивает прозрачный механизм и гарантирует, что ресурсы предоставляются тем, кто действительно нуждается в поддержке. Итак, гуманитарная помощь пенсионерам в Киевской области направлена ​​на обеспечение справедливого распределения ресурсов и реальной адресной поддержки переселенцев.

Центры «СЕЛИДОВЕ.UA» действуют в нескольких населенных пунктах, где внутренне перемещенные лица могут получить консультации, необходимые документы и доступ к социальным услугам. В Петропавловской Борщаговке центр работает по адресу: улица Борщаговская, 30а; в Каменском – улица Василия Стуса, 15б; в Нововолынске – улица Шевченко, 7

Кроме личных обращений, граждане могут следить за обновлениями инициативы в социальных сетях. В Instagram и Телеграмм регулярно публикуются объявления с актуальной информацией для переселенцев, что позволяет оперативно получать новости и не упускать возможность подать заявку на помощь.

