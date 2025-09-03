Дефіцит продуктів у Київській області стає відчутним через проблеми з вирощуванням соняшнику на півдні країни, повідомляє Politeka.

На Херсонщині фермери масово переорюють посіви через катастрофічну посуху влітку 2025 року, що значно знизило потенційний урожай. Рослини не отримали достатньо вологи, деякі взагалі не розквітли, а руйнування Каховської ГЕС унеможливило нормальне зрошення полів, що ще більше ускладнило ситуацію.

Правобережжя Херсонщини зазнало понад два місяці без опадів, через що господарі вже почали орати соняшникові поля. Єдиний шанс врятувати врожай мають пізні посіви, але навіть вони не гарантують очікуваних результатів. Ранні збори показали лише 0,2–0,3 тонни з гектара замість нормальних показників. Додатково проблеми створюють травневі заморозки, шквали, зливи з грозами та сарана, яка знищує рослини.

Експерти відзначають, що хоча втрати на Херсонщині значні, для всієї України це не катастрофа. Центральні та південні регіони страждають від посухи, але степові області, зокрема Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська та Одеська, мають сприятливіші умови для вирощування соняшнику. За прогнозами, загальний урожай складе 13,5–14 млн тонн, що дещо компенсує збитки на півдні.

Водночас дефіцит продуктів у Київській області відчувається у зв'язку зі скороченням пропозиції соняшникової олії: заводам вигідніше переробляти сою та ріпак, а попередні запаси врожаю закінчуються. Через це ціни в роздрібі почали зростати ще в червні-липні 2025 року. За даними Мінфіну, середня ціна на олію у червні становила 80,62 грн, а індекс споживчих цін у липні досяг 100,4.

У магазинах мережі АТБ пляшка олії 0,9 літра коштує 72,27 грн, тобто літр – 80,3 грн. У Сільпо аналогічний продукт продають за 96,99 грн за літр. Подібна тенденція спостерігається і в інших торгових точках, що свідчить про поступове подорожчання соняшникової олії через дефіцит пропозиції.

Економісти радять українцям планувати закупівлі завчасно та звертати увагу на акційні пропозиції, щоб мінімізувати витрати на необхідні продукти під час осіннього сезону.

Джерело: Телеграф

