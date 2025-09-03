В то же время дефицит продуктов в Киевской области ощущается из-за сокращения предложения.

Дефицит продуктов в Киевской области становится ощутимым из-за проблем с выращиванием подсолнечника на юге страны, сообщает Politeka.

В Херсонской области фермеры массово перепахивают посевы из-за катастрофической засухи летом 2025 года, что значительно снизило потенциальный урожай. Растения не получили достаточно влаги, некоторые вообще не расцвели, а разрушение Каховской ГЭС сделало невозможным нормальное орошение полей, что еще больше усложнило ситуацию.

Правобережье Херсонщины пережило более двух месяцев без осадков, из-за чего хозяева уже начали пахать подсолнечные поля. Единственный шанс спасти урожай имеют поздние посевы, но они даже не гарантируют ожидаемых результатов. Раннее собрание показало лишь 0,2–0,3 тонны с гектара вместо нормальных показателей. Дополнительно проблемы создают майские заморозки, шквалы, ливни с грозами и саранча, уничтожающая растения.

Эксперты отмечают, что хотя потери на Херсонщине значительны, для всей Украины это не катастрофа. Центральные и южные регионы страдают от засухи, но степные области, в частности, Кировоградская, Полтавская, Николаевская и Одесская, имеют более благоприятные условия для выращивания подсолнечника. По прогнозам, общий урожай составит 13,5–14 млн. тонн, что несколько компенсирует убытки на юге.

В то же время, дефицит продуктов в Киевской области ощущается в связи с сокращением предложения подсолнечного масла: заводам выгоднее перерабатывать сою и рапс, а предыдущие запасы урожая заканчиваются. Поэтому цены в рознице начали расти еще в июне-июле 2025 года. По данным Минфина, средняя цена на растительное масло в июне составила 80,62 грн, а индекс потребительских цен в июле достиг 100,4.

В магазинах сети АТБ бутылка масла 0,9 литра стоит 72,27 грн, то есть литр – 80,3 грн. В Сильпо аналогичный продукт продается за 96,99 грн за литр. Подобная тенденция наблюдается и в других торговых точках, что свидетельствует о постепенном удорожании подсолнечного масла из-за дефицита предложения.

Экономисты советуют украинцам планировать закупки заблаговременно и обращать внимание на акционные предложения, чтобы минимизировать затраты на необходимые продукты во время осеннего сезона.

Источник: Телеграф

