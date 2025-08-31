Жителі кількох населених пунктів в Київській області отримали попередження про графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня.

Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Київській області вже оприлюднила місцева філія «Газмережі», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті постачальника, графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Київській області охоплює одразу кілька районів.

У селі Погреби з 27 серпня по 2.09 незручності терплять на вулицях Майданівська та Старе село. Мешканців попросили закрити крани перед газовими приладами та не відкривати їх до завершення робіт.

У Гейсихі обмеженяя почалося також 27 серпня і триватиме до 5.09. Там проводяться планові технічні роботи. У Білій Церкві обмеження заплановані на 2.09. Від 9 години ранку і до 17 години блакитного палива не буде у будинках на Молодіжній, 6, Січневого прориву, 5.

Подібна ситуація очікується і 4.09, коли постачання зупинять у багатоповерхівках на проспекті Незалежності, 59 та бульварі Олександрійському, 157. Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Київській області також передбачає певні незручності для мешканців села Вишеньки.

В період з 2.09 по 12.09 там триватимуть підготовчі роботи до опалювального сезону. У цей період газопостачання буде припинене. Відновлення розпочнеться лише після завершення всіх необхідних заходів та перевірки обладнання у кожному домоволодінні.

Як йдеться у повідомлення постачальника послуг в регіоні, усі обмеження носять тимчасовий характер. Фахівці наголошують, що відновлення проводитимуть тільки після завершення всіх необхідних заходів і перевірки систем.

Останні новини України:

