Жители нескольких населенных пунктов в Киевской области получили предупреждение о графике отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября.

График отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Киевской области уже обнародовал местный филиал «Газсети», сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте поставщика, график отключения газа в неделю с 1 по 7 сентября в Киевской области охватывает сразу несколько районов.

В селе Погребы с 27 августа по 2.09 неудобства испытывают на улицах Майдановская и Старая деревня. Жителей попросили закрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ.

В Гейсихе ограничение началось также 27 августа и продлится до 5.09 . Там ведутся плановые технические работы. В Белой Церкви ограничения запланированы на 2.09 . С 9 часов утра и до 17 часов голубого топлива не будет в домах на Молодежной, 6, Январского прорыва, 5.

Подобная ситуация ожидается и 4:09 , когда поставки остановят в многоэтажках на проспекте Независимости, 59 и бульваре Александрийском, 157. График отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Киевской области также предусматривает определенные неудобства для жителей села Вишенки .

В период с 2.09 по 12.09 там продолжатся подготовительные работы к отопительному сезону. В этот период газоснабжение будет прекращено. Восстановление начнется только после завершения всех необходимых мер и проверки оборудования в каждом домовладении.

Как сообщается в сообщении поставщика услуг в регионе, все ограничения носят временный характер. Специалисты отмечают, что восстановление будут проводить только после завершения всех необходимых мер и проверки систем.

