Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вже відчутно бʼє по місцевих мешканцях, тож розповідаємо про це детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося бюджетних установ та окремих споживачів і вже відчутно відображається на їхніх рахунках, повідомляє Politeka.

Як проінформували в Телеграм-каналі Лозівської міської ради, з 1 квітня в громаді встановили нову ціну на воду для бюджетних установ та інших споживачів у розмірі 60,70 гривень за кубічний метр.

Для місцевих мешканців вартість залишилася без змін. Як пояснив керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області пов’язане з ростом закупної вартості води від КП "Харківводоканал", яка тепер складає 17,66 гривень за кубічний метр.

Через це підприємство щомісяця несе додаткові витрати близько 800 тисяч гривень. Щоб уникнути збитків, розцінки для окремих категорій споживачів довелося переглянути.

Абонплата та вартість водовідведення залишаються без змін, підкреслили у міськраді. Різницю у вартості планують покривати за рахунок бюджету громади. Ситуація на КП "Тепловодосервіс", схожа, адже там теж вартість для населення залишиться стабільною, а компенсацію за додаткові витрати підприємство також проситиме з бюджету.

Окрім цього, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося й Височанської громади. З квітня там також почали діяти нові розцінки: 52 грн за куб водопостачання та 38,56 за водовідведення.

Таке рішення обґрунтоване зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та зношеністю мереж. Місцева влада радить людям, які не можуть сплачувати більше, звертатися по субсидії, щоб отримати підтримку.

