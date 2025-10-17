У місті з’явилися пропозиції, які можуть зацікавити тих, хто шукає роботу для пенсіонерів у Дніпрі, тож розповідаємо детальніше.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає стабільний дохід, офіційне працевлаштування та зручний графік, повідомляє Politeka.

Першою пропозицією серед варіантів роботи для пенсіонерів у Дніпрі на платформі work.ua є вакансія машиніста крана металургійного виробництва із зарплатою від 20 800 до 22 800 грн після сплати податків.

Основні завдання полягають у керуванні вантажопідіймальними кранами різних конструкцій, оснащеними сучасними вантажозахоплювальними пристроями. Працівник має здійснювати операції з транспортування та переміщення продукції відповідно до технологічних інструкцій.

Також в обласном центрі пропонують місце зварювальника з оплатою від 40 000 до 55 000. Ця робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає виконання зварювальних робіт на виробництві металоконструкцій з нержавіючої сталі.

Основні вимоги до кандидата: досвід від одного року, вміння взаємодіяти з тонким металом і знання креслень. На підприємстві зазначають, що розглядають кандидатури як чоловіків, так і жінок. Заробітна плата нараховується за відрядною системою, виплати здійснюються своєчасно.

Ще одна пропозиція - посада в «МакДональдз Юкрейн». Тут не вимагають досвіду чи спеціальної освіти. Компанія готова навчити всього необхідного. Серед головних вимог лише бажання навчатися, комунікабельність і вміння підтримувати командний дух.

Основні завдання: приготування страв, формування замовлень, обслуговування відвідувачів і підтримання чистоти у приміщенні. Оплата праці становить 136,88 грн за годину до оподаткування. Також передбачені щомісячні та річні бонуси, що дозволяє суттєво збільшити дохід.

