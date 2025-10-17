В городе появились предложения, которые могут заинтересовать тех, кто ищет работу для пенсионеров в Днепре, так что рассказываем подробнее.

Работа для пенсионеров в Днепре подразумевает стабильный доход, официальное трудоустройство и удобный график, сообщает Politeka.

Первое предложение среди вариантов работы для пенсионеров в Днепре на платформе work.ua — вакансия машиниста крана металлургического производства с зарплатой от 20 800 до 22 800 грн после уплаты налогов.

Основные задачи состоят в управлении грузоподъемными кранами различных конструкций, оснащенными современными грузозахватными устройствами. Работник должен осуществлять операции по транспортировке и перемещению продукции в соответствии с технологическими инструкциями.

Также в областном центре предлагают место сварщика с оплатой от 40000 до 55000. Эта работа для пенсионеров в Днепре предусматривает выполнение сварочных работ на производстве металлоконструкций из нержавеющей стали.

Основные требования к кандидату: опыт от одного года, умение взаимодействовать с тонким металлом и знание чертежей. На предприятии отмечают, что рассматривают кандидатуры мужчин и женщин. Заработная плата начисляется по сдельной системе, выплаты производятся своевременно.

Еще одно предложение – должность в «МакДональдсе Юкрейне». Здесь не требуют опыта или специального образования. Компания готова научить всему необходимому. Среди главных требований только желание учиться, коммуникабельность и умение поддерживать командный дух.

Основные задачи: приготовление блюд, формирование заказов, обслуживание посетителей и поддержание чистоты в помещении. Оплата труда составляет 136,88 грн. за час до налогообложения. Также предусмотрены ежемесячные и годовые бонусы, позволяющие существенно увеличить доход.

