Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській області надається для проходу зимового періоду, проте потрібно відповідати певним критеріям, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні уряду.

Термін подання заявок продовжено до 24 жовтня 2025 року, що дозволить більшій кількості людей скористатися державною підтримкою вчасно.

Особливий акцент у програмі зроблено на підтримці тих домогосподарств, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, а також одержувачі пільг або субсидій на купівлю твердого палива. Якщо такі родини не отримували допомоги на зиму від міжнародних гуманітарних організацій, вони зможуть розраховувати на додаткову матеріальну підтримку від держави.

Згідно з умовами державної програми допомоги домогосподарствам на зимовий період 2025–2026 років, кожна сім’я, яка відповідає встановленим критеріям, може отримати 19,4 тисячі гривень. Отримані кошти можна використати для закупівлі дров, вугілля, брикетів або пелетів, необхідних для опалення житла у холодну пору року.

Програма насамперед орієнтована на мешканців прифронтових територій та населених пунктів, що розташовані в межах 10 кілометрів від державного кордону з рф або поблизу лінії бойових дій. Йдеться про громади Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Однією з ключових умов отримання грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській області є наявність у будинку опалювальної системи, що працює на твердому паливі.

Програма покликана підтримати вразливі категорії населення, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Зокрема, право на отримання допомоги мають:

внутрішньо переміщені особи,

багатодітні родини (троє і більше дітей),

домогосподарства з низьким рівнем доходу,

самотні матері або батьки, які самостійно виховують дітей,

люди похилого віку, що живуть наодинці або залишилися без роботи,

громадяни з інвалідністю та їхні сім’ї, які потребують постійного догляду.

