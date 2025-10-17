Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области призвана поддержать уязвимые категории населения, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области предоставляется для прохода зимнего периода, однако нужно соответствовать определенным критериям, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении правительства.

Срок подачи заявок продлен до 24 октября 2025 года, что позволит большему числу людей воспользоваться государственной поддержкой в ​​срок.

Особый акцент в программе сделан на поддержке домохозяйств, в составе которых есть внутренне перемещенные лица, а также получатели льгот или субсидий на покупку твердого топлива. Если такие семьи не получали пособия на зиму от международных гуманитарных организаций, они смогут рассчитывать на дополнительную материальную поддержку от государства.

Согласно условиям государственной программы помощи домохозяйствам на зимний период 2025-2026 годов, каждая семья, соответствующая установленным критериям, может получить 19,4 тысяч гривен. Полученные средства можно использовать для закупки дров, угля, брикетов или пеллет, необходимых для отопления жилья в холодное время года.

Программа прежде всего ориентирована на жителей прифронтовых территорий и населенных пунктов, расположенных в пределах 10 километров от государственной границы с РФ или вблизи линии боевых действий. Речь идет об общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Одним из ключевых условий получения денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области является наличие в здании отопительной системы, работающей на твердом топливе.

Программа призвана поддержать уязвимые категории населения, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны войны. В частности, право на получение помощи имеют:

внутренне перемещенные лица,

многодетные семьи (трое и более детей),

домохозяйства с низким уровнем дохода,

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей,

пожилые люди, живущие наедине или оставшиеся без работы,

граждане с инвалидностью и их семьи, нуждающиеся в постоянном уходе.

