Местным жителям предоставили график отключения воды до 17 октября в Кропивницком, поэтому рассказываем об этом подробнее.

График отключения воды до 17 октября в Кропивницком охватывает правобережную часть города, сообщает Politeka.

Как проинформировали в ОКПП "Днепр-Кировоград", в Кропивницком запланировано временное прекращение водоснабжения из-за подключения нового водопровода диаметром 400 мм.

График отключения воды до 17 октября означает, что работы стартовали еще с полуночи 16:10 и продлятся до 18:00 17 октября 2025 года.

В настоящее время водоснабжение приостановлено в поселке Соколовское, а также в микрорайонах Озерная Балка, Новая Балашевка, Радий, Черемушки, Райцентр и Промышленная зона.

Кроме того, ограничение коснется отдельных улиц: Государственности, Героев Украины, Юрия Коваленко, Независимости, Леонида Каденюка, Героев-спасателей, Академика Тамма, Университетский проспект.

Евгения Тельнова, Виктора Френчко, Яновского, Академика Королева, Вокзальная (дома №56-78, №31-103), Любомира Гузара, Соборная, Андреевская, Княгини Ольги, Габдрахманова и Первая Выставочная.

рафик отключения воды до 17 октября в Кропивницком предусматривает масштабное ограничение для правобережной части города, поэтому жителям стоит запастись терпением.

Коммунальщики объясняют, график отключения воды до 17 октября в Кропивницком связан с вводом в эксплуатацию нового водопровода. Работы предполагают подключение участка, который проходит по улицам Вокзальная и Евгения Тельнова.

После завершения работ ожидается стабилизация давления в сети и уменьшение аварийных ситуаций, а это значит, что долгосрочно эти неудобства будут способствовать лучшему водоснабжению.

