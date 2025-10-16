Жителям радять заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 18 по 20 жовтня в Кіровоградській області.

Графік відключення світла з 18 по 20 жовтня в Кіровоградській області введено через впроваджені масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 18 по 20 жовтня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У суботу, 18 числа, заплановані роботи з 8:00 до 18 години у населеному пункті ДОЛИНСЬКА на вулицях:

В'ячеслава Чорновола, 2, 4-7, 9-10, 10А, 11-19, 21-27, 27А, 28-30, 32-33, 35-41, 43-49, 51-53, 55-62, 65-69, 72-76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 104, 106, 112, 114

Василя Поліщука, 1-3, 9, 11-12, 14-26, 28, 30, 32

Василя Стуса пров., 1-2, 4

Вишневецького, 1-10, 12-20, 57-82, 84, 86-100, 102-108

Вокзальний пров., 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5-6, 6А, 7, 9-10

Героїв Крут, 1-14, 16-28, 30-60, 62, 64, 66-67, 69-82, 84-92, 94-98, 100-108, 110-112, 115-121, 123-141, 143-144, 146-147, 147а, 148, 150-164, 166-167, 169-170, 172-176, 176а, 177, 180, 217, 219, 221, 223, 225, 227-230, 232, 233а, 234-244, 246-252, 254, 256-257, 257а, 258-260, 260а, 261-265, 267-268, 268а, 269, 269а, 271а, 273, 273а, 274, 274а, 275, 275а, 276-280, 283, 285, 288, 290, 290а, 291-294, 296, 298, 300-302, 306, 308, 312, 314, 318, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 336, 338, 342, 344, 346, 348, 350

Дмитра Донцова, 1-5, 5а, 6-7, 7а, 8-10, 10а, 11-12, 14-18, 22

Залізничний пров., 1, 3

Затишна, 160, 160а, 161-167, 168а, 169-173, 175-177, 178а, 179, 181, 181а, 182, 182а, 183-185, 187-188, 189а, 190-191, 191а, 192-196, 196а, 198-199, 199а, 201, 201а, 203, 205, 205а

Знам'янський пров., 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24

Івана Богуна, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-6, 6А, 7, 8А, 9-10, 10А, 11-12, 12А, 13-14, 14А, 15-16, 16А, 17-18, 18А, 19, 20А, 22, 22А, 23-24, 24А, 25-26, 26А, 27, 28А, 29-30, 30А, 31-32, 32А, 33-34, 34А, 35-36, 36А, 37-38, 38А, 39-40, 40А, 41-42, 42А, 43-44, 44А, 45-46, 46А, 47, 48А, 49-50, 50А, 51А, 52, 52А, 53-54, 54А, 56, 56А, 58А, 60А, 62А, 64А, 66А, 68А, 70А

Івана Карпенка-Карого пров., 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Івана Яковенка, 107-114, 114а, 115-116, 116а, 117-118, 118а, 119, 119а, 120-124, 124а, 125-127, 129-131, 131а, 132-136, 136а, 137-138, 138а, 139, 139а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 162, 170

Макаренка, 1а, 2-11, 13-21, 23-27, 29-32, 34-44, 46-48, 50, 52-68, 70-81, 83-111, 114-137, 137а, 138-148, 150, 152-164, 166, 168-172, 174-182, 184-190, 192-195, 197-200, 202-203, 205-210, 211А, 212-223, 225-229, 229а, 230-234, 234а, 236-245, 248-249, 252-257, 261-262, 264-276, 278-280, 282-283, 286-291, 293-295, 297, 300-301, 305, 311

Мамая Козака пров., 2

Миколи Міхновського пров., 3

Мирна, 1, 1а, 3-5, 5а, 6-11, 11а, 12-19, 21-22, 24-25, 25а, 26-28, 30-46, 48-53, 55-69, 69а, 70-76, 78-84, 84а, 85-90, 90А, 91-92, 92а, 93-94, 94а, 96, 96а, 97-99, 101-103, 105, 108, 110-115, 117-128, 128а, 129-132, 132а, 133, 135-139, 141-142, 145-146, 148, 150, 150А, 154, 156, 158А, 160

Мічуріна пров., 10-11, 13-17, 19, 19а, 21-22, 22А, 23-24, 26, 36

Петра Косенка пров., 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20

Пилипа Орлика пров., 1-2, 4

Садова, 2-26

20 числа вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті ВАСИЛІВКА, вулиці:

Дніпрових Хвиль, 1, 1а, 2-17

Заводська, 9А, 44А, 46, 46А, 46Б, 48А, 50А, 52А, 52Б

Лісна, 8а, 8д, 14, 16

Миколи Левицького, 23-24

Новий пров., 3, 5, 7, 9, 11, 13, 25

Перемоги, 1, 1а, 2-13, 15

Полтавська, 40

Праці, 1, 3, 5, 7, 10-19, 21-29, 29А, 30, 31А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Травнева, 55-58, 60-71, 71а, 72-73, 73а, 74-84, 86, 88

Шевченко, 2-17, 18а, 19-21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 37

Електроенергії не буде також з 09:00 до 17:00 у населеному пункті СВІТЛОВОДСЬК за адресами:

Дмитра Яворницького, 63, 67

Івана Мазепи, 2

Кропивницького, 15

Михайлівська, 21

Народний пров., 1-6, 8, 10, 12

Новоселів пров., 6, 8, 11-12, 16, 20, 20А

Новоселів, 2, 14, 18

Партизанська, 55, 57, 59, 61-62, 62а, 64-67, 70-72, 74, 76, 78

Травнева, 173, 175

